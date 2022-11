C'est le grand jour: les Diables Rouges entrent dans leur Coupe du Monde face au piège canadien (vidéo)

Pour Roberto Martinez, ses Diables Rouges sont "prêts" pour affronter le Canada mercredi en ouverture de la Coupe du monde au Qatar dans un match qu'il juge "très dangereux" face à des Canadiens qui "n'auront rien à perdre".

Le sélectionneur espagnol des Diables Rouges a confirmé aussi qu'Eden Hazard entamera bien la rencontre. Face à un Canada qui participera pour la seconde fois à une phase finale de Coupe du monde (après 1986) alors que ce sera le baptême de feu pour la génération, les Diables Rouges seront attentifs à ne pas tomber dans un piège.

"Cela me rappelle vraiment notre match contre le Panama", a expliqué Roberto Martinez mardi en conférence de presse évoquant le premier match de la Coupe du monde 2018 remporté 3-0 par ses Diables. "Le Canada n'aura rien à perdre, tout l'aspect émotionnel sera pour eux avec les espoirs et l'enthousiasme d'un premier match et, ça, en football, c'est très dangereux."

Qualifié comme premier de son groupe devant les États-Unis et le Mexique, le Canada "n'est pas là par accident et présente un véritable esprit d'équipe avec une bonne défense et des gars rapides en attaque. Ils savent créer beaucoup d'espaces. J'ai beaucoup de respect pour cette équipe qui montre beaucoup d'enthousiasme et où il y a une véritable dynamique".