Capitaine des Diablotins, Amadou Onana fait le grand saut chez les Diables Rouges: "Le but est de prouver pourquoi j'ai été convoqué"

Les Diables Rouges continuent leur préparation en vue des matchs de Ligue des Nations à venir. Un premier match les attend ce vendredi contre les Pays-Bas pour un derby des plats pays qui s'annonce intense. Les Diables recevront ensuite la Pologne (8 juin) avant de se rendre au Pays de Galles (11 juin) puis en Pologne (14 juin).

Parmi les nouveaux appelés par Roberto Martinez, le capitaine des Diablotins : Amadou Onana. Le joueur de Lille découvre l'ambiance du groupe des A, en équipe nationale et s'est présenté devant la presse ce mercredi après-midi.

“J'ai été très bien et chaleureusement reçu par le groupe. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici", déclare le joueur de 20 ans qui se définit comme "une personne ouverte qui peut facilement s'adapter à divers groupes".

Auteur d'une bonne première saison dans les rangs du Losc Lille, le jeune Diable veut poursuivre sur sa lancée et ne compte pas faire de la figuration lors des matchs à venir. "Je suis une personne ambitieuse. C'est le cas au LOSC comme ici. L'équipe nationale en elle-même est un peu la cerise sur le gâteau après ma première saison en Ligue 1. Je suis fier d'être là, mais une première cap serait encore mieux bien sûr."

Capable de jouer 6 et 8, le robuste médian de 1m95 n'a pas spécialement de préférence. "Ce n'est pas vraiment important pour moi. Je pense avoir les qualités physiques et techniques pour jouer aux deux positions. Je suis à la disposition du staff", a-t-il ajouté.

Pour son premier séjour, Onana côtoie les stars de notre équipe nationale : les Hazard, Witsel, Vertonghen et autres Lukaku. Une compagnie qui ne laisse pas le milieu de terrain indifférent. "Il y a des joueurs ici avec d'énormes qualités et d'expérience. C’est génial de pouvoir le voir de mes propres yeux. À part ça, je veux donner le maximum de moi-même et revenir de cette trêve sans regret. Le but est de prouver pourquoi j'ai été convoqué en A".

Après une nouvelle saison éprouvante pour la plupart des joueurs qui sont titulaires dans leurs clubs, il y a fort à parier que Martinez donnera du temps de jeu à de nombreux Diables. Dont Amadou ? Réponse dans les prochains jours.