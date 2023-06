Castagne espère une huitième titularisation consécutive: "L'impression d'être habitué"

En l'absence de Thomas Meunier, blessé, Timothy Castagne est dans les cordes pour une 32e sélection avec l'équipe nationale. "J'ai déjà l'impression d'être un peu habitué", a-t-il lors de la conférence de presse de vendredi. "Beaucoup de jeunes ont rejoint notre équipe et je suis déjà parmi les plus anciens. Il est vrai que je joue systématiquement ces derniers temps, même avec un autre sélectionneur, un autre système de jeu et même une autre position pour moi. Tedesco me voit surtout comme un arrière droit."

L'Autriche arrive à Bruxelles avec deux victoires consécutives, Castagne met donc en garde contre l'adversaire de ce samedi: "Il ne faut surtout pas les prendre à la légère. Physiquement, ils sont forts et jouent avec beaucoup de pression".