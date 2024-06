Casteels: "Je suis heureux d'avoir aidé l'équipe de cette manière"

Les Diables Rouges se sont imposés 2-0 face à la Roumanie samedi soir à Cologne lors de la deuxième journée du Groupe E de l'Euro 2024. Youri Tielemans en première période et Kevin De Bruyne après la pause ont marqué les buts belges. Entre-temps, le gardien Koen Casteels, 31 ans, a gardé sa cage inviolée avant d'effectuer la passe décisive sur le second but.