Casteels à l'Euro en tant que N.1: "Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à prouver"

Le gardien, qui partira en Arabie saoudite la saison prochaine, sera donc préféré à Matz Sels, qui avait fait un excellent travail lors des deux premiers matchs de 2024 (en Irlande et en Angleterre), et à Thomas Kaminski. "Même si tous les entraîneurs n'agissent pas de cette façon, je pense qu'il est normal de dire qui va jouer. Il est toujours bon de savoir exactement ce qu'il en est. Les choses seront-elles différentes quand je serai sur le terrain ? J'essaie d'être le plus normal possible, comme je l'ai toujours été. Je ne ferai rien de spécial parce que je suis soudainement devenu titulaire", a déclaré Casteels lors du point de presse à Freiberg am Neckar jeudi après-midi, après la première séance d'entraînement.

Thibaut Courtois n'est pas présent dans la sélection pour l'Euro. "Cela ne crée pas de pression supplémentaire. Nous sommes ici avec un très bon noyau, nous sommes convaincus de nos qualités. En ce qui me concerne, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à prouver après tant de matchs en Allemagne. Les médias ont hésité entre Matz Sels et moi ? Je n'ai rien lu de tout ça", a réagi le gardien, visiblement piqué au vif.