Un ÉCHEC pour la génération dorée ? Ce Diable Rouge balaye les critiques sur l'absence de trophée

Jamais la Belgique n'avait connu un tel effectif que celui que l'on connaît. Notre sélection continue de faire rêver les fans mais n'a toujours glané aucun trophée. Et pour Toby Alderweireld, cela n'est pas synonyme d'échec.

L'armoire à trophées de nos Diables Rouges reste désespérément vide. Malgré des présences dans tous les tournois depuis 2014, notre sélection nationale n'a encore rien gagné, ce qui ne manque pas de susciter quelques doutes parmi les observateurs, notamment hors de nos frontières.

Pour certains, avoir un tel vivier et ne rien remporter est un échec immense. Mais ce n'est pas l'avis de Toby Aldweireld, qui se défend, lui et ses partenaires, dans les colonnes du Sport Foot/Magazine. "Je ne suis pas d’accord avec ça. Ce que vous laissez derrière vous, ce sont les beaux moments que vous avez offerts aux Belges", a-t-il d'abord affirmé. "Chaque Belge peut être fier de cette génération qui a tout fait et tout laissé. Nous n’avons rien à nous reprocher".

Pour lui, d'ici la Coupe du Monde 2022, le groupe devrait peu changer. Lui, dans tous les cas, veut continuer. "Je ne peux pas parler pour mes partenaires, mais mon sentiment est que tout le monde va continuer jusqu’à la Coupe du monde. Pour moi aussi, c’est possible. J’ai montré que je suis en forme et à niveau. J’ai 32 ans, je peux poursuivre pendant encore au moins un an et demi", a lancé le défenseur des Spurs.

Reste à savoir ce que voudra le coach: garder la même ligne ou tenter quelque chose de nouveau, avec d'autres visages et une approche spécifique et différente ? Premier élément de réponse en septembre, avec trois matchs qualificatifs pour le tournoi qatari.