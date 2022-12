"C'est à pleurer": les Néerlandais mènent... mais se font allumer par une de leurs anciennes légendes (DIRECT)

C'est parti pour ce qui restera à jamais le plus beau moment d'une Coupe du Monde: la phase à élimination directe ! Le premier huitième de finale oppose les Pays-Bas aux États-Unis. On vit le match vu par les réseaux sociaux !

Les Pays-Bas, ça divise

Certes les Néerlandais sont devant et mènent logiquement, mais dans le jeu... cela ne plaît pas vraiment.

Des occasions, mais les USA sont d'une maladresse folle

Ils risquent de le regretter au décompte final, les Américains.

Van Basten n'aime pas son équipe nationale

ET DE 2 ! Encore une phase parfaite

On joue une touche, on balance un ballon dans la surface, et c'est but. 2-0, première mi-temps parfaite.

Bon, depuis le but, on ne voit quand même plus grand chose

Sur les réseaux sociaux, on espère des buts et bon 6-6 pour lancer la phase finale. On en est loin.

Joe Biden est en plein bide

Pour encourager son équipe, Joe Biden a sorti une vidéo à la Roi Philippe. Et pour le moment, Depay l'a un peu calmé. Et pour certains, ça devient tendu comme moment.

Depuis ce but, on ne reconnaît plus les Américains

Les Néerlandais sont en totale gestion.

C'est vrai

Blind a une occasion en or, mais il se troue

N'est pas Memphis qui veut.

ET LE BUUUUUT DE MEMPHIS DEPAY

Première vraie occasion néerlandaise, en construction, et les Néerlandais sont déjà aux commandes ! Que c'est fort !

Les Américains mettent directement la pression

Et comme souvent quand on parle d'un match à élimination directe, sur les réseaux sociaux, l'émotion est immédiate.

Les réseaux sociaux se partagent sur l'issue de la rencontre

On se prépare aussi sur les réseaux sociaux

Les clubs amateurs des joueurs néerlandais, par exemple, ont tous envoyé leur soutien aux joueurs.

Bataille d'ambassadeurs sur les réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux, le match est lancé. Et ce sont les ambassadeurs qui l'ont entamé ! L'ambassadrice américaine aux Pays-Bas, Shefali Razdan Duggal, a plaisanté dans une vidéo. "Certains jours sont dédiés à l'orange. Mais pas aujourd'hui", a-t-elle plaisanté, se montrant dans une tenue aux couleurs américaines. Aux US, l'amabassadeur André Haspels avait lancé les hostilités, avec un pari lancé à son homologue. "Si les Etats-Unis gagnent, je distribuerai des beignets au Dupont Circle de Washington. Si vous gagnez, vous distribuerein des Oliebollen à Den Haag Centraal", a-t-il proposé. Game ON.

Les compositions