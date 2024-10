"C'est une épreuve": les aveux touchants de Matthieu Epolo, auteur de quelques boulettes contre Anderlecht

Quelques jours après la claque reçue avec le Standard lors du Clasico disputé et perdu 3-0 à Anderlecht, le gardien liégeois, Matthieu Epolo, a accordé une interview à RTL sports, avant un match décisif pour la qualification à l'Euro 2025 avec les U21.

"A 19 ans, c'est déjà une grande fierté d'être avec les U21, cela vient récompenser tout le travail effectué avec le Standard et même en dehors du club. Je dois continuer et essayer de voir encore plus loin", explique-t-il.