Chambres full-équipées, spa, salle de sport, piscines: voici l'hôtel des Diables Rouges pour la Coupe du Monde (vidéo)

Les Diables Rouges ont choisi leur camp de base pour la prochaine Coupe du Monde. Notre équipe nationale se rendra au Banyan Tree de Doha, selon les information du Laatste Nieuws, confirmée par la fédération.

Le Mondial s'organise principalement autour de la capitale qatarie, de nombreuses équipes iront donc sur place pour loger leurs joueurs et les préparer au mieux. C'est aussi le cas, donc, pour nos Diables Rouges. Sur place, des chambres totalement équipées, mais aussi un spa ultra-moderne, des salles de sport et de fitness, des piscines intérieures et extérieures et d'autres installations sportives indispensables pour les joueurs et le staff.

On a connu pire !