Charles De Ketelaere a reçu sa chance avec les Diables Rouges dimanche après-midi en montant au jeu comme remplaçant d'Alexis Saelemaekers (59e) lors de la consolation de la Ligue des Nations contre l'Italie. Il a d'emblée été efficace. Le but de l'attaquant du Club de Bruges à la 86e minutes est cependant arrivé trop tard pour les Belges qui se sont inclinés 2-1.

"Bien sûr, sur le plan personnel, je suis heureux de ce premier but", a déclaré CDK après le match. "Même si j'aurais préféré gagner la Ligue des Nations. J'ai pu monter au jeu et j'ai essayé d'utiliser mes qualités pour entrer dans le match. Si vous marquez alors, c'est génial. J'ai vu l'espace entre ses jambes et le ballon est bien rentré. Que je sois resté si calme ? Vous devez l'être si vous voulez atteindre la cible. J'essaie de faire de mon mieux et de me montrer à l'entraînement. C'est vraiment une expérience d'apprentissage : vous apprenez tellement de ces gars-là. Ensuite, vous pourrez vous en servir pour vous améliorer."

Selon De Ketelaere, les détails et l'efficacité ont fait la différence entre la Belgique et l'Italie. "Nous avons un autre penalty contre nous, nous devons vraiment chercher en tant qu'équipe comment éviter cela. Nous avons également eu de nombreuses occasions, mais nous n'avons marqué qu'une seule fois. Tout le monde a continué à y aller, même si nous étions menés au score."