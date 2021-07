Chiellini, le défenseur italien qui devra s'occuper de Lukaku: "Nous dormirons bien tous les deux"

"Moi et toute l'équipe d'Italie avons un grand respect pour Lukaku parce qu'il a fait une saison extraordinaire à l'Inter. Nous avons pu voir tout au long de l'année à quel point il a grandi et est devenu un joueur extraordinaire et déterminant. Mais limiter la Belgique à Lukaku serait offensant pour ses coéquipiers qui sont tous de très grands joueurs. Nous nous préparerons comme nous l'avons toujours fait mais en gardant un oeil sur ces joueurs qui ont des qualités incroyables. Je crois cependant que nous dormirons bien tous les deux, Lukaku et moi", a déclaré Chiellini, le défenseur central de l'Italie qui, revenu de blessure qui l'a privé du huitième de finale des Azzurri contre l'Autriche, aura vendredi la lourde tâche de neutraliser Romelu Lukaku lors du quart de finale Belgique-Italie, ce vendredi 21h à Munich.