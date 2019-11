Voici la réaction du sélectionneur Christian Benteke après la victoire de la Belgique contre Chypre (6-1) mardi soir lors de la dernière journée des qualifications pour l'Euro 2020.

La Belgique a ponctué son année 2019 avec une dixième victoire de rang, terminant sa campagne qualificative pour l'Euro 2020 avec un bilan tout aussi irréprochable qu'inédit de 30 points sur 30. Mardi soir au stade Roi Baudouin, les Diables Rouges se sont imposés (6-1; résumé) devant Chypre.

"C'était le plus important", a confié Christian Benteke au micro de la RTBF à l'issue de la rencontre. "On savait que c'était le dernier match de la campagne, on voulait bien terminer, c'est fait. Est-ce que j'avais l'impression de jouer gros? Oui, honnêtement. Les places sont très chères. Aujourd'hui, le coach nous a permis de nous montrer, c'était important pour nous, montrer qu'on est prêt. Pour être honnête, à chaque fois qu'il m'a permis de m'exprimer, je l'ai rarement déçu. Je suis content de ma prestation et d'avoir pu prendre les trois points ce soir".