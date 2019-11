Christian Benteke s'est illustré d'une drôle de manière contre Chypre: "Je n'en ai jamais marqué de comme ça" (vidéo)

La génération actuelle des Diables Rouges est bel et bien la plus impressionnante de l'histoire du football belge. Grâce à son succès 6-1 contre Chypre mardi, la formation de Roberto Martinez a aligné un dixième succès de rang dans le groupe I des qualifications pour l'Euro 2020, terminant l'année 2019 avec un bilan immaculé de 30 points sur 30, un total jamais atteint par une équipe belge.

"C'est gentil de la part de ceux qui disent que je suis l'homme du match, mais le plus important, c'est le collectif, c'est qu'on ait gagné aujourd'hui, qu'on ait les 30 sur 30 qui sont un record pour la Belgique. Je suis content de faire partie de cette génération qui ne fait que casser des records", a expliqué Yannick Carrasco, un des remplaçants à qui Roberto Martinez a donné sa chance. "On voulait rentrer dans l'histoire, on voulait faire le 30 sur 30 et après un début de match délicat, car on n'a pas l'habitude de jouer ensemble, on s'est bien repris", a confirmé Christian Benteke.

L'attaquant de Crystal Palace (Premiere League) est d'habitude sur le banc des Diables, laissant Romelu Lukaku à la pointe de l'attaque. "Les places sont très, très chères. C'était important pour moi de bien prester et je suis content". A-t-il touché le ballon du bras sur le premier but ? "Pour être honnête, je ne me rappelle pas. Je voulais vraiment la mettre au fond. C'était bizarre comme but, je n'en ai jamais marqué de comme ça, mais après… Des fois, la chance me manque un peu, et là je l'ai eue avec moi. J'espère la ramener en club !"