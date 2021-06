Christian Eriksen "va bien" et "veut encourager le Danemark face à la Belgique"

(Belga) Christian Eriksen, victime d'un malaise cardiaque en plein match Danemark - Finlande samedi à l'Euro, "se sent mieux et veut comprendre ce qu'il s'est passé". L'international danois a réagi pour la première fois depuis samedi lors d'une conversation avec son agent Martin Schoots, qui s'est ensuite confié à la Gazzetta dello Sport

"Il va bien. Il était de bonne humeur et plaisantait", déclare l'agent de Christian Eriksen. "Nous voulons tous savoir ce qu'il s'est passé et lui aussi. Les médecins vont de nombreux examens approfondis, cela prend du temps". Christan Eriksen devrait rester un jour ou deux de plus à l'hôpital. "Il est heureux car il a vu combien de gens tenaient à lui", ajoute Martin Schoots. "Il a reçu des messages du monde entier. Il a été particulièrement touché par ceux de l'Inter Milan, pas seulement ceux de ses coéquipiers mais aussi ceux des supporters. Christian n'abandonne pas. Lui et sa famille tiennent à remercier tout le monde. Maintenant, il doit se reposer. Il est avec sa femme et ses parents". Chirstien Eriksen tient à encourager ses coéquipiers face aux Diables Rouges jeudi à Copenhague. "Il devrait encore rester en observation lundi, et peut-être même mardi. Mais en tous cas, il veut supporter ses coéquipiers face à la Belgique". Christian Eriksen, 29 ans, a été victime d'un malaise cardiaque samedi lors du match Danemark-Finlande de la première journée du groupe B de l'Euro 2020. Le joueur de l'Inter Milan a dû être réanimé sur le terrain par le staff médical de l'équipe et les services de secours. Le match avait été interrompu, tandis que les Danois, certains d'entre eux en larmes, se sont rassemblés pour former un cercle autour du milieu de terrain de 29 ans et le dissimuler des regards. Le match a repris samedi soir et s'est soldé par une défaite des Danois (1-0). De leur côté, les Diables Rouges ont battu la Russie 3-0 samedi soir à Saint-Petersbourg, avec un doublé de Romelu Lukaku, coéquipier d'Eriksen à l'Inter, et un but de Thomas Meunier. Belges et Danois se retrouveront jeudi (18h) sur la pelouse du Parken Stadion de Copenhague dans le cadre de la 2e journée du groupe B. (Belga)