Cinq Anderlechtois chez les Diables Rouges: des choix qui divisent les supporters

Hier, Roberto Martinez a dévoilé sa sélection de 29 joueurs pour affronter le Danemark et l'Islande en Ligue des Nations. Dans le lot, cinq joueurs d'Anderlecht. Des choix vivement critiqués sur les réseaux sociaux, certains y voyant du copinage entre Vincent Kompany et Roberto Martinez.

Ils seront donc cinq joueurs d'Anderlecht dans le noyau des Diables Rouges en septembre. De quoi susciter une polémique, certains avançant un lien trop fort entre Vincent Kompany et Roberto Martinez, qui, il est vrai, entretiennent une très belle relation amicale.

Mais pour autant, faut-il y voir du favoritisme ? Pas forcément. Commençons par le cas le plus évident, celui de Van Crombrugge. Le gardien était considéré comme le cinquième choix belge depuis longtemps. Matz Sels indisponible, sa présence était donc légitime. Certains citaient aussi un excellent Arnaud Bodart, mais ce dernier a été rappelé chez les espoirs pour affronter l'Allemagne dans un match important. Espoirs que ne peut évidemment pas rejoindre un portier de 27 ans comme Van Crombrugge.

Le plus gros de la polémique concerne la sélection des autres joueurs. D'abord, Elias Cobbaut. Le défenseur de 22 ans avait déjà rejoint les Diables Rouges et dispose d'un pied gauche auquel le sélectionneur tient beaucoup. Zinho Vanheusden, qui a un bel avenir dans notre sélection, a lui été retenu chez les espoirs. Notons que le défenseur du Standard n'a pas encore joué cette saison, purgeant une suspension de trois matchs. Martinez aime s'appuyer sur un groupe qu'il connaît, ce qu'il confirme encore avec ce choix.

Reste alors la ligne offensive. Yari Verschaeren n'a que 9 minutes de jeu dans les jambes, mais Martinez croit beaucoup en lui. Il a décidé, à nouveau, de s'appuyer sur des choix qu'il connaissait. Ne pas oublier non plus son souhait de laisser le temps aux talents de la future génération de progresser aux côtés des stars actuelles. En ce qui concerne Dimata et Doku, ce sont, disons-le, des choix contraints.

D'abord parce que Martinez doit composer avec les absences forcées de Batshuayi et Benteke. Sans cela, Dimata et Doku n'auraient sans doute jamais été repris dans le groupe cette semaine. Mais à leurs postes, il a estimé qu'ils étaient les plus enclins à découvrir la sélection et, si besoin en est, à se montrer décisifs.

Ne négligeons pas non plus le côté exceptionnel de cette sélection, marquée par une différence de rythme énorme entre les joueurs. Il est difficile de considérer ce groupe comme une référence pour les mois à venir, tant la situation est complexe. D'autres joueurs pourraient en profiter à court terme. Affaire à suivre.