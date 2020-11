Cinq podcasts pour tout savoir sur l'histoire du football belge et des Diables Rouges

L'Union royale belge de football (RBFA) a lancé une chaîne podcast, RBFA Talks, a-t-elle annoncé jeudi.

Une première série en cinq épisodes va être diffusée, revenant sur les 125 ans de l'histoire du football belge et la composition de l'équipe du siècle. Des légendes du football belge doivent en effet composer leur équipe idéale, baptisée "125 Years Icons Team", en collaboration avec la fédération, d'anciens joueurs internationaux et spécialistes du ballon rond.

L'an prochain, l'Union belge prévoit d'organiser une série d'émissions sur le football féminin et la discrimination dans le football.

"Le podcast est un média qui a connu une croissance extraordinaire l'année dernière et qui, en raison de son format, permet d'aborder de nombreux sujets en profondeur. Cela nous permet d'éduquer footballistiquement un public varié, qui s'intéresse au sport et au football, au sens le plus large possible", a expliqué Manu Leroy, directeur marketing et communication de l'Union belge dans le communiqué transmis jeudi. "Grâce à RBFA Talks, nous voulons également mettre en lumière la discrimination sous ses différentes formes dans le monde du football, ainsi que le football féminin, par exemple, car nous pensons que c'est l'une de nos missions. Ces deux sujets seront abordés durant la première moitié de l'année 2021".

La première série s'intéressera aux 125 ans du football belge. "Pour le premier épisode consacré aux gardiens de but, RBFA Talks recevra l'ex-joueur international Christian Piot (73 ans). La semaine suivante, dans le deuxième épisode, l'ancien défenseur et actuel entraîneur adjoint de notre équipe nationale des U19, Eric Van Meir (52 ans), viendra exposer son point de vue sur les défenseurs légendaires", a dévoilé la RBFA.

Le premier épisode est disponible sur www.rbfa.be/rbfatalks et par le biais de huit hébergeurs classiques de podcasts différents.