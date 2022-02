Classement FIFA - Les Diables Rouges entament 2022 en tête, le Sénégal 18e

(Belga) Grâce au partage du Brésil, tenu en échec par l'Équateur (1-1) fin janvier lors des qualifications sud-américaines pour la Coupe du monde au Qatar, la Belgique est restée au sommet du classement FIFA, publié jeudi par la fédération internationale de football. Le Sénégal, récent vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, a grimpé de deux places et figure désormais au 18e rang mondial.

Le Brésil aura une nouvelle chance de déloger la Belgique avec ses deux derniers matches de qualification pour le Mondial contre le Chili le 23 mars et en Bolivie le 29 mars. D'ici là, les troupes de Roberto Martinez resteront au zénith du ranking mondial. La Belgique affiche 1.828,45 points, contre 1.823,42 pour le Brésil. Étant donné que le Brésil jouera deux matches officiels en mars, contrairement aux Belges qui ont deux rencontres de préparation au programme, les Auriverde pourraient profiter d'un coefficient multiplicateur plus élevé pour ensuite dépasser les Diables. Les Diables Rouges ont terminé l'année 2021 N.1 mondiaux pour la quatrième année consécutive et la cinquième fois de leur histoire après 2015. Ils occupent la première place du classement de la FIFA sans discontinuer depuis le 20 septembre 2018. Ils avaient déjà occupé cette flatteuse position de novembre 2015 à mars 2016. Avec cinq premières places à la fin de l'année, l'équipe du sélectionneur national Roberto Martinez fait mieux que des pays de premier plan comme l'Allemagne (3 fois), l'Argentine (2 fois) et la France (1 fois). Seuls le Brésil (12 fois) et l'Espagne (6 fois) ont terminé à la première place plus souvent depuis la création de ce classement en 1993. (Belga)