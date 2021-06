Bières gratuites: comment les Diables ont quasi ruiné les organisateurs d'une fan zone en Ukraine

Les Diables Rouges ont écrasé la Russie samedi (3-0) pour leur entrée en lice dans l'Euro 2020. De quoi ravir les supporters belges, un peu moins les organisateurs de la fan zone de Lviv, en Ukraine...

La Belgique a coûté cher aux organisateurs de la fan zone de Lviv, en Ukraine, en dominant largement la Russie (3-0) samedi.

"Après chaque but, 100 verres de bières ont été offerts gratuitement, comme promis", a indiqué dimanche à l'AFP Vassyl Tourkiv, le porte-parole de la fan zone installée dans ce bastion nationaliste de l'ouest de l'Ukraine.

Seul petit regret, les Belges n'ont pas réussi à marquer le quatrième but, à partir duquel les organisateurs avaient promis de tripler la mise, mais la performance des Diables rouges a suffi à faire le bonheur des 1.100 à 1.200 supporters réunis. "L'ambiance était comme dans un stade", selon M. Tourkiv, qui ne prévoit pas de renouveler l'opération pour les matches de la sélection ukrainienne, qui débutait dimanche soir contre les Pays-Bas. "Même sans bières gratuites, nos supporters viendront la soutenir. Nous attendons encore plus de spectateurs qu'hier et n'espérons que la victoire!".