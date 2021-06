Comment les Diables suivent les autres matchs de l'Euro? La réponse de Carrasco

C'est sûrement une question que beaucoup de spectateurs se posent: les Diables Rouges suivent-ils les autres matchs de l'Euro 2020? Si oui, comment?

Un journaliste belge a posé la question à Yannick Carrasco ce jeudi en conférence de presse. "On suit l'Euro de près", a d'abord indiqué l'attaquant. Les Diables suivent-ils les rencontres forcément en groupe? "Tous ensemble, on n'est pas obligé. Celui qui veut être au café pour voir le match, au bar, on le regarde. Ou bien il y en a qui veulent le voir dans la chambre. Chacun fait ce qu'il veut, mais on a quand même une équipe où on reste beaucoup ensemble", a confié Yannick Carrasco.