Coronavirus: confiné en famille, Eden Hazard change radicalement de look (photo)

Eden Hazard est actuellement confiné en famille à Madrid alors que l'Espagne est en proie, à l'instar du monde entier, à un grave crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. Le joueur du Real Madrid qui, opéré début mars à Dallas, parvient désormais à marcher. "Je reste à la maison, je me soigne. Ça va mieux, on a enlevé les points de suture il y a une semaine. Je travaille un peu plus, j'arrive à marcher, ça avance bien", a-t-il confié dans une interview accordée à nos confrères de la RTBF.

Suite au confinement, le capitaine des Diables Rouges arborait des cheveux plus long et une barbe bien fournie. Il a pris une décision radicale ces dernières heures en adoptant la même coupe que son entraîneur Zinédine Zidane. Une photo apparue sur les réseaux sociaux a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

Dans l'expectative quant à la date de la reprise du championnat espagnol, le Brainois n'a par ailleurs pas manqué d'adresser ses inquiétudes pour les personnes les plus faibles, davantage touchées par la pandémie de Covid-19.

