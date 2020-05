Coronavirus: supporters des Diables Rouges, voici comment vous pouvez aider le personnel soignant (vidéo)

Le fanclub 1895, club officiel des supporters des équipes nationales de football, a lancé mardi une action dont les profits iront à la Croix-Rouge. Grâce à une ola virtuelle, des dons seront récoltés afin de soutenir le personnel des soins de santé, en pleine lutte contre la pandémie de Covid-19.

Toutes les recettes de l'action, lancée en collaboration avec l'Union belge (URBSFA), iront à la Croix-Rouge afin d'acheter des blouses de protection, des produits désinfectants et du matériel de protection pour ses bénévoles.

Pour réaliser cette ola virtuelle, le fanclub 1895 et l'URBSFA appellent les supporters à enregistrer, d'ici le 5 juin, une vidéo sur le site internet Waveforsupport.be dans laquelle ils reproduiront ce mouvement caractéristique des rencontres des Diables Rouges au stade Roi Baudouin. L'action prendra fin le 13 juin, date à laquelle les troupes de Roberto Martinez auraient dû entamer l'Euro, reporté d'un an. Les Diables Rouges Dries Mertens, Thomas Meunier, Jan Vertonghen ou encore les Red Flames Janice Cayman et Tine De Caigny y prendront également part.

Outre cette ola, les supporters sont aussi appelés à faire un don. Ces dons, allant d'un montant libre à 33, 67 ou 134 euros, permettent à la Croix-Rouge de continuer à soutenir les personnes en Belgique qui en ont besoin dans leur lutte contre le coronavirus.

"Avec 33 euros, nous pouvons acheter 100 blouses jaunes de protection, avec 67 euros une tenue de protection et du produit désinfectant destiné à un poste médical d'orientation et avec 134 euros, nous pouvons fournir du matériel de protection et de désinfection pour une ambulance avec deux ambulanciers", a expliqué Nancy Ferroni, porte-parole de la Croix-Rouge.