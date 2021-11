Coup dur pour le pays de Galles: Gareth Bale forfait contre les Diables Rouges

Le joueur vedette et capitaine du pays de Galles, Gareth Bale, doit déclarer forfait pour le match contre les Diables Rouges ce mardi soir (20h45) à Cardiff, dans le cadre de la dernière journée du groupe E des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 de football.



Bale ne figure pas sur la sélection officielle que le pays de Galles a soumise à l'UEFA. L'ailier de 32 ans a fêté sa 100e apparition internationale avec le pays de Galles samedi soir contre la Biélorussie (5-1). À la mi-temps, il a été autorisé à rester dans le vestiaire, alors que le score était déjà de 2-0 pour l'équipe locale. Bale n'est toujours pas complètement remis de sa blessure au genou qui l'empêche de jouer depuis début septembre. Au Real Madrid, où il est le coéquipier d'Eden Hazard et de Thibaut Courtois, il n'a pas dépassé 193 minutes de jeu cette saison. Le duo belge du Real a quitté l'équipe et est retourné dans la capitale espagnole. Le sélectionneur gallois Rob Page pensait tout au plus à un rôle de remplaçant pour Bale contre la Belgique, mais finalement les Gallois ont choisi de prendre l'option la plus sûre et de ne pas laisser jouer l'ailier. Les Diables Rouges, déjà qualifiés, sont privés de Romelu Lukaku, Michy Batshuayi, Thomas Vermaelen, Jérémy Doku, Zinho Vanheusden, Sebastiaan Bornauw, Youri Tielemans, Toby Alderweireld et depuis lundi du capitaine Eden Hazard, du gardien numéro un Thibaut Courtois, de Jason Denayer, de Dennis Praet et de Simon Mignolet. C'est donc une équipe déforcée et expérimentale que l'entraîneur Roberto Martinez devra aligner.