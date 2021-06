Danemark-Belgique EN DIRECT: une surprise en défense, découvrez la composition de Roberto Martinez

Ce soir, à 18 heures, les Diables Rouges affronteront le Danemark dans leur deuxième match de poule.

LA COMPOSITION DES ÉQUIPES:

Belgique: Courtois, Alderweireld, Denayer, Vertonghen, Meunier, T.Hazard, Dendoncker, Tielemans, Mertens, Carrasco, Lukaku

Danemark (la compo dans quelques minutes)

L'AVANT-MATCH

Roberto Martinez a décidé d'aligner Jason Denayer à la place de Dedryck Boyata au coup d'envoi du match contre le Danemark, duel comptant pour la 2e journée du groupe B de l'Euro 2020. La Belgique, qui jouera en blanc, aura l'occasion de se qualifier pour le tour suivant en cas de victoire sur la pelouse du Parken, cossu stade de Copenhague.



Devant l'inamovible Thibaut Courtois se tiennent Denayer, le capitaine Jan Vertonghen et Toby Alderweireld, qui prendra place sur le côté droit de la défense central. Dedryck Boyata, pourtant auteur d'un match abouti contre les Russes et impérial dans les duels contre Artem Dzyuba, devra donc prendre place sur le banc. Quant à Jan Vertonghen, sorti dans le dernier quart d'heure contre la Sbornaya en raison d'une gêne à la cheville, tiendra bien sa place. Mercredi, le recordman du nombre de sélection avait fait son retour à l'entraînement. Dans le milieu du jeu, le tandem Leander Dendoncker - Youri Tielemans est logiquement reconduit. L'un ou l'autre, voire les deux, pourraient céder leur place en cours de match à Axel Witsel et Kevin De Bruyne, tous les deux sur le retour. Aux avant-postes, Dries Mertens, qui fêtera sa 100e apparition avec les Diables, et Yannick Carrasco, devront alimenter Romelu Lukaku, auteur d'un doublé contre la Russie. Avec les retours de Witsel et Hazard, et le forfait pour le reste du tournoi de Timothy Castagne, Roberto Martinez dispose d'un groupe de 25 unités. Seuls 23 joueurs peuvent figurer sur la feuille de match. Déjà écarté contre la Russie, Hans Vanaken prendra place dans les tribunes, aux côtés de Nacer Chadli. En cas de victoire, la Belgique sera assurée de disputer le tour final, même si elle devra encore empocher un point contre la Finlande lundi