Daniel Van Buyten dépossédé d'un de ses records par Koen Casteels

Wolfsburg, qui restait sur trois défaites, a remporté 4-0 son duel face à Bielefeld dans le cadre de la 29e journée du championnat d'Allemagne de football. Chez les Loups, Koen Casteels, de retour de blessure, et Sebastiaan Bornauw ont joué tout le match, Aster Vranckx a participé à la fête (73e) et Dodi Lukebakio est resté sur le banc tandis que Nathan De Medina est monté au jeu pour l'Arminia (32e).

Wolfsburg, qui menait 2-0 au repos grâce à un doublé de l'ex-Anderlechtois Lukas Nmecha (11e, 38e), a encore consolidé son avance dès la reprise sur un coup franc direct de Maximilian Arnold (48e, 3-0). Max Kruse (53e, 4-0) a rendu les choses encore plus amères pour l'Arminia, qui n'a plus gagné depuis six matches. Au classement, les Loups se hissent en 13e position avec 34 points, huit de plus que Bielefeld, 16e et barragiste.

En participant à cette rencontre, Koen s'empare d'un record qu'il codétenait avec l'emblématique Daniel Van Buyten. Le portier de Wolfsburg devient le Belge ayant le plus joué en Bundesliga.