"De belles affiches" pour Didier Deschamps, "un groupe fascinant" pour Luciano Spalletti

"De par la constitution de cette Ligue A, il y a les meilleures équipes donc, après, forcément il y aura des affiches et des adversaires de haut niveau", a déclaré le sélectionneur français Didider Deschamps sur le site de la fédération française. "Evidemment, on a l'habitude de jouer la Belgique et l'Italie Israël, ça faisait un peu plus de temps mais ça laisse envisager de belles affiches pour l'automne. Cette Nations League est une belle compétition. Toute notre énergie est d'abord focalisée sur le rassemblement de mars et sur l'Euro mais ca va reprendre très vite parce que ça sera début septembre, au sortir de cet été"

Le sélectionneur italien Luciano Spalletti se réjouit lui des affiches à venir. "C'est un groupe magnifique, fascinant parce que lorsque vous jouez des matchs de ce niveau, vous pouvez apprendre de nouvelles choses", a commenté Luciano Spalletti, cité sur le site de la fédération italienne. "La Ligue des Nations est née de manière intelligente: les matches amicaux ne servaient à personne, alors que ces matchs vous donnent tout ce dont vous avez besoin pour grandir et vous bonifier."