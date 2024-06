De Bruyne brille pour son retour et sa 100e sélection: "Heureux d'être de retour"

Avant le match amical contre le Monténégro remporté 2-0 par les Diables, Kevin De Bruyne a été fleuri pour sa 100e sélection. Il a célébré ce moment en ouvrant la marque d'une frappe à distance juste avant la mi-temps. Le capitaine a également été élu homme du match et s'est dit "heureux d'être de retour après un an d'absence", aux micros de la RTBF et de VTM.