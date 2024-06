De Bruyne fêté par le stade Roi Baudouin pour sa 100e sélection

Le capitaine Kevin De Bruyne a été fêté pour sa 100e sélection mercredi soir, juste avant le coup d'envoi du match de préparation contre le Monténégro au stade Roi Baudouin de Bruxelles. Il a reçu la casquette (cap) des mains de son épouse Michèle Lacroix et de leurs trois enfants Mason Milian, Rome et Suri. La présidente de la Fédération, Pascale Van Damme, et le directeur général, Piet Vandendriessche, ont également assisté à la cérémonie.