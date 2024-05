De Cuyper, Vermeeren et Vranckx ont la confiance de Domenico Tedesco "pour l'avenir"

Maxim De Cuyper (Club de Bruges), Arthur Vermeeren (Atlético Madrid) et Aster Vranckx (Wolfsbourg) ont bénéficié de la confiance de Domenico Tedesco, qui les a nommés dans sa liste provisoire de 25 pour l'Euro 2024. À respectivement 23, 19 et 21 ans, ces trois joueurs pourraient représenter "l'avenir du football national belge", comme l'a expliqué le sélectionneur mardi.

De Cuyper est pour la première fois sélectionné en équipe nationale. "Nous l'avons toujours suivi", a précisé Tedesco. "Depuis mon arrivée, mais nous ne l'avions pas sélectionné en raison de la concurrence", notamment d'Olivier Deman (Werder Brême). "Mais la situation a changé. Nous choisissons les meilleurs joueurs, soit ceux qui sont le plus en forme. Maxim a joué, et il a bien joué. Il mérite d'être ici avec nous."

Au milieu de terrain, Aster Vranckx et Arthur Vermeeren avaient déjà conquis leur première cap, mais leur présence dans la liste n'était pas assurée. Le second a notamment bénéficié de la vision d'avenir du sélectionneur, malgré son cruel manque de jeu à l'Atlético Madrid. "Il peut être le futur des Diables Rouges. Il dispose d'un talent spécial et nous voulions l'emmener avec nous pour lui accorder de l'expérience."