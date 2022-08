De Ketelaere et Lukaku "font rêver Milan": la Une élogieuse d'un prestigieux journal italien (photo)

Le transfert de Charles De Ketelaere à l'AC Milan a été officialisé hier soir par le club lombard. Il vient gonfler la délégation de Belges dans le club 7 fois champion d'Europe qui compte déjà Alexis Saelemaekers et Divock Origi dans ses rangs.

L'arrivée du joueur de 21 ans en Italie a fait le bonheur de la presse transalpine ce mercredi matin. Ainsi, la Gazzetta dello Sport affiche deux Diables Rouges sur sa Une.

"Deux Belges font rêver Milan et l'Inter", titre le quotidien de référence dans la Botte. De Ketelaere et Lukaku sont mis côte à côte sur la couverture et nos confrères mettent le numéro 90 en avant. Numéro qui ornera les maillots de nos deux compatriotes dans leurs clubs respectifs.

"De Ketelaere a signé et choisi le même numéro que Lukaku. Premier signe d’un long combat pour le Scudetto", peut-on lire plus bas. La Serie A n'a pas encore repris, mais la saison est déjà lancée.