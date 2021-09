De nombreux jeunes arrivent chez les Diables: "C'est normal, c'est ce qu'il faut faire", estime Eden Hazard

Lors de la conférence de presse à la veille du premier des trois matchs de qualification pour la Coupe du Monde contre l'Estonie qui se jouera à Tallin, la capitale du petit pays balte, Eden Hazard s'est exprimé sur l'arrivée de nouveaux jeunes au sortir de l'Euro et l'élimination en quarts de finale contre l'Italie. Faut-il faire venir tous ces jeunes ? "C'est normal, c'est ce qu'il faut faire. Les plus âgés arrivent à un âge où peut-être ils ne peuvent plus jouer tous les matchs. Les jeunes joueurs arrivent. En plus, il sont bons. C'est comme cela que ça se passe dans tous les clubs et toutes les équipes nationales. Quand je suis arrivé, j'ai poussé des plus âgés vers la sortie. Et voilà, ça changera jamais, c'est comme ça. En plus on a la chance de pouvoir intégrer plus de personnes dans le groupe, je pense que ce rassemblement permet de voir si de jeunes joueurs ont le niveau pour l'équipe nationale", a dit le milieu de terrain belge.