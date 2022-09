Dedryck Boyata et Jason Denayer forfaits face aux Pays-Bas dimanche en Ligue des nations

(Belga) Dedryck Boyata ne jouera pas un seul match lors de cette fenêtre internationale. Le défenseur central, arrivé au Club Bruges cet été, est forfait pour défier les Pays-Bas dimanche (20h45) lors de la 6e et dernière journée du groupe A4 de Ligue des Nations, a confirmé Roberto Martinez samedi en conférence de presse. Jason Denayer, convoqué par le Catalan mais sans club, n'est pas non plus disponible pour ce derby des plats pays.

De son côté, Louis van Gaal devra se passer de Memphis Depay, Frenkie de Jong et Teun Koopmeiners, blessés contre la Pologne. Le sélectionneur des Oranje a donc appelé en renfort le milieu de terrain Ryan Gravenberch et l'attaquant Brian Brobbey, qui ont joué vendredi avec les espoirs, contre la Belgique. "Ces absences ne changent rien pour nous. Cela reste un match international entre deux équipes qui disposent de nombreux joueurs", a expliqué Martinez samedi au centre national du football. S'ils veulent accéder au Final Four, les Diables rouges devront s'imposer à l'ArenA Amsterdam avec au moins trois buts d'écart. (Belga)