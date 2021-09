Dennis Praet après la prestation décevante des Diables Rouges: "On a trop gardé le ballon"

Après avoir ouvert son compteur au match aller contre la Biélorussie en mars, Dennis Praet a inscrit son 2e but sous le maillot des Diables Rouges lors de la victoire 0-1 contre la Biélorussie mercredi à Kazan en Russie.



"Je suis évidemment content d'avoir marqué", a réagi Praet au micro de la RTBF. "Ce n'était pas un match facile et le plus important était d'assurer la victoire. Le but est la petite cerise sur le gâteau."

Peu utilisé la saison dernière à Leicester, le milieu belge voit également ce but comme un soulagement. "Cela fait du bien après une période difficile où je n'avais pas beaucoup joué. J'étais content de pouvoir jouer et d'avoir pu inscrire ce petit but."

Face à la Biélorussie, les Diables Rouges, privés de nombreux cadres, ont assuré l'essentiel sans pour autant briller sur la pelouse de Kazan. "Je pense que nous avons trop gardé le ballon et que nous aurions pu jouer plus vite. Nous avons aussi parfois manqué de patience dans la construction du jeu."

> QUALIFICATIONS MONDIAL 2022: tous les résultats et classements