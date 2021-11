Dernière étape: les Diables peuvent valider leur ticket pour la Coupe du monde dès samedi

Les Diables rouges se retrouveront mercredi au centre national d'entraînement de Tubize, à l'approche des deux derniers matchs éliminatoires de la Coupe du monde contre l'Estonie (13 novembre au stade Roi Baudouin à Bruxelles) et le Pays de Galles (16 novembre à Cardiff). Avec une victoire de plus, la Belgique est tout à fait sûre d'avoir un ticket pour le Qatar.

Vendredi, Martinez a annoncé son équipe de 29 joueurs pour les deux prochains matches internationaux. Un nom peut déjà être retiré de cette liste. Youri Tielemans s'est blessé lors du match à l'extérieur contre Leeds United dimanche à la 77e minute. Le milieu de terrain de Leicester City est entré en contact avec le gardien de Leeds Meslier et s'est blessé au mollet. Il est mis à l'écart pendant trois semaines et sera absent du rassemblement des Diables.

Dante Vanzeir et Wout Faes ont été appelés pour la première fois avec les Diables Rouges. Vanzeir a déjà marqué neuf buts en championnat pour Union Saint-Gilloise, le surprenant leader de la Jupiler Pro League cette saison. Il doit sa première sélection en partie aux blessures de Romelu Lukaku et Michy Batshuayi. Faes est une valeur fixe à l'arrière du Stade de Reims, que l'on retrouve en bas de Ligue 1. En l'absence de Thomas Vermaelen (quarantaine au Japon), Zinho Vanheusden et Sebastiaan Bornauw (tous deux blessés), Martinez s'est rapproché de Faes et Arthur Theate (Bologne). Toby Alderweireld (Al-Duhail) est encore plus incertain, ayant abandonné après cinq minutes contre Al-Sadd la semaine dernière. Divock Origi, qui a refait surface à Liverpool, a joué pour la dernière fois pour les Diables en octobre 2020, lorsqu'il est entré en jeu lors d'un match amical contre la Côte d'Ivoire.

Les Diables rouges ont presque leur billet pour la Coupe du monde qui aura lieu à la fin de l'année prochaine au Qatar. Les Belges devancent largement la République tchèque (11 points en 7 matchs) et le Pays de Galles (11 points en 6 matchs) avec seize points en six matchs (sur huit) de qualification de leur groupe. Un tir à trois points contre les modestes Estoniens donnera à l'équipe de Martinez la qualification pour le Qatar. Lors d'un match nul contre l'Estonie, le seul concurrent restant, le Pays de Galles peut en théorie encore dépasser les Belges, mais c'est très peu probable compte tenu de la différence de différence de buts (+17 contre +1).

Après la dernière partie des éliminatoires de la Coupe du monde, un camp d'entraînement est prévu en mars 2022, si les Diables n'ont pas à disputer les barrages. Martinez ne convoquera alors pas les joueurs de plus de 50 sélections, comme Vertonghen, Witsel, Alderweireld, Eden Hazard, Mertens, Lukaku, Courtois, De Bruyne et Vermaelen. Il a déclaré cela à VTM Nieuws la semaine dernière. Les seniors se reposent, permettant à certains jeunes de jouer en faveur du sélectionneur national.