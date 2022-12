Des signes étaient visibles: voici pourquoi la retraite internationale d'Eden Hazard n'est pas une surprise (vidéo)

Eden Hazard prend sa retraite internationale, et c'est toute la Belgique du football qui s'émeut. C'est effectivement l'une des figures phares de la génération dorée qui tire sa révérence en équipe nationale, mettant fin à une aventure de 14 ans avec la Belgique.

Mais est-ce pour autant une surprise ? Oui et non. Selon Anne Ruwet, les signes commençaient à se multiplier. Il y avait d'abord les doutes sur son statut de titulaire à la Coupe du Monde, nés des doutes sur son aptitude après des mois sans jouer au Real Madrid. Il y a ensuite eu la démission de Roberto Martinez, après avoir mis Eden sur le banc contre la Croatie, suivie d'une annonce : seuls trois cadres allaient jouer un rôle dans la désignation du futur sélectionneur. Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku et Thibaut Courtois. Pas d'Eden Hazard.

Quelques jours plus tard, c'est officiel: Hazard raccroche et dit au revoir aux supporters belges. C'est un moment important. "Son départ marque la fin d'une génération. Il va falloir en construite une toute nouvelle, sans Eden", confirme Anne Ruwet sur le plateau du RTL INFO 13H.