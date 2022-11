Des "Warriors" sur le terrain: voici le onze probable des Diables Rouges contre le Canada

Les Diables Rouges entameront ce mercredi leur parcours en Coupe du Monde. Face à une équipe du Canada très inspirée ces derniers mois, les Belges devront se montrer prudents et efficaces pour ne pas démarrer sur une fausse-note.

Dans le onze de base, Roberto Martinez a déjà confirmé six de ses hommes. Thibaut Courtois sera titulaire. Toby Aldweireld et Jan Vertonghen aussi, mais ils devraient être accompagnés de Zeno Debast, que Martinez a testé régulièrement ces derniers mois. Arthur Theate est l'autre alternative actuelle, comme peut l'être Leander Dendoncker. Au milieu du jeu, Axel Witsel est confirmé et sauf surprise, Youri Tielemans le rejoindra. Le duo devra ensuite veiller à la présence, notamment, d'Amadou Onana sur le banc.

En zone offensive, Eden Hazard et Kevin De Bruyne sont assurés de débuter. Sur les flancs, Thomas Meunier et Timothy Castagne sont en lutte pour une place de titulaire à droite, tandis que Yannick Carrasco semble avoir gagné sa place de titulaire. Michy Batshuayi devrait conserver son avantage en pointe. Réponse sur le coup de 19h !

La composition probable: Courtois - Vertonghen, Debast, Alderweireld - Carrasco, Witsel, Tielemans, Castagne - Hazard, De Bruyne - Batshuayi