En cas de retour à Chelsea, Lukaku deviendrait le joueur le plus cher de TOUS LES TEMPS

Les rumeurs de transferts parlent d'un retour de Lukaku à Chelsea contre un montant record. Si cela se fait, le Belge rentrerait dans l'histoire du foot.

Lukaku est cité du côté de Chelsea qui lui aurait proposé presque le double de son salaire actuel, ainsi qu'un montant record pour l'Inter.

Les sommes évoquées pour ce transferts donnent le vertige: entre 120 et 130 millions d'euros. Nos confrères de Sky Sport relèvent que si Lukaku rejoint Chelsea contre 102 millions de livres (120 millions d'euros) alors il deviendrait, en transfert cumulé, le joueur le plus cher de l'histoire devant Neymar et Cristiano Ronaldo.

En six transferts, le meilleur buteur de l'histoire des Diables aurait coûté 293 millions de livres (344 millions d'euros) à ses différents clubs.

Deuxième de ce classement, Neymar cumule 279 millions de livres (328 millions d'euros) mais le Brésilien ne compte que deux transferts, dont celui record entre le Fc Barcelone et le Paris-Saint-Germain contre la somme record de 222 millions d'euros.

La superstar portugaise Cristiano Ronaldo complète ce podium très prestigieux avec 207 millions de livres (243 millions d'euros) en montants de transfert cumulés.