Avant la rencontre de ce dimanche soir face aux Pays-Bas (à suivre sur RTL TVI, RTL Play et notre site internet), Roberto Martinez a répondu à nos questions.

Interrogé sur l'attitude à aborder pour ce match, Roberto Martinez nous a livré quelques détails. Pour rappel, les Diables doivent s'imposer par plus de trois buts d'écart.

On sait qu'on doit gagner par 3 trois buts, est-ce change qqchose, la facon de jouer ou de commencer ?

"Cela ne change pas la manière dont on va commencer le match : on va jouer ce match pour le gagner. Mais cela pourrait changer la situation dans les 30 dernières minutes par exemple", explique le sélectionneur. Il explique cela par le fait d'analyser la rencontre en cours de match. "Après une heure de jeu on sait ou en est le score, donc l'approche peut etre différente".

Pour Roberto Martinez, ce match est également une bonne manière de préparer le Mondial. "En ce qui concerne ce match, c'est une superbe rencontre pour préparer la Coupe du Monde, tout d'abord. Deuxièmement, après le résultats que nous avions eu à l'aller (NDLR : défaite 1-4), voir qu'on peut toujours se qualifier à Amsterdam, c'est que nous avons progressé, on s'est bien reconstruit après ce match".