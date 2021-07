(c) belga

Alors que personne ne s'était encore exprimé du côté de l'Union Royale Belge de Football, le CEO, Peter Bossaert a livré une courte interview à nos confrères de Sporza.

Pour le patron de l'Union Belge, il n'y a "aucune raison de changer le staff" des Diables, écartant l'éventualité d'un départ de Roberto Martinez. "Demain, nous commencerons déjà à préparer les matchs en septembre et octobre [pour la Ligue des Nations et les qualifications pour le mondial 2022, ndlr]. Roberto Martinez sera là. Il n'y aura pas de moment de communication officiel" déclare t-il à nos confrères néerlandophones.

Toujours relayé par Sporza, Peter Bossaert affirme qu'il n'a "pas non plus le sentiment que Martinez se résignerait" et conclu en déclarant qu'il sait "d'où vient la création d'ambiance [les rumeurs autour du coach], mais il n'y a pas de problème avec Martinez pour le moment".

Si certains doutaient du fait que Martinez puisse quitter les Diables, ça a le mérite d'être clair.