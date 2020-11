Diables Rouges: 3 joueurs quittent la sélection, Roberto Martinez fait appel à Thomas Kaminski

Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Brighton & Hove Albion) et Hendrik Van Crombrugge (Anderlecht), blessées, ne s'entraîneront pas avec les Diables Rouges, a annoncé la fédération belge de football lundi. Le gardien de Blackburn Thomas Kaminski a été ajouté à la sélection, qui entame ce lundi à Tubize sa préparation pour le match amical de la Suisse mercredi à Louvain.

Ce duel face à la Suisse servira de rencontre de préparation aux deux derniers matches des Diables Rouges en Ligue des Nations, le 15 novembre face à l'Angleterre et trois jours plus tard face au Danemark. Ces trois rencontres devaient se dérouler à huis clos au Stade Roi Baudouin à 20h45 mais ont été déplacées à Louvain car en raison du couvre-feu en vigueur à Bruxelles, de 22h00 à 6h00, l'utilisation du Stade Roi Baudouin était impossible. Les Diables Rouges occupent actuellement la tête du groupe 2 de la Ligue A de la Ligue des Nations avec 9 points. L'Angleterre et le Danemark suivent avec 7 points chacun. L'Islande ferme la marche avec 0 point.

