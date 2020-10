Diables Rouges - Alexis Saelemaekers "ne pouvait pas rêver mieux" pour ses débuts

(Belga) "Ce match a été une formidable expérience pour moi, je ne pouvais pas rêver mieux pour mes débuts", a lancé d'entrée Alexis Saelemaekers, passeur décisif pour Michy Batshuayi jeudi soir lors des ses débuts avec l'équipe nationale à l'occasion d'un partage contre la Côte d'Ivoire en amical (1-1).

"J'ai essayé de tout donner sur le terrain, pour l'équipe", a expliqué le latéral de l'AC Milan. "Ce nul est un peu dommage, il va falloir voir ce qui n'a pas été pour être meilleurs lors des prochains matches." Malgré un temps de jeu très limité en Premier League avec Crystal Palace, où il est prêté par Chelsea, Batshuayi a inscrit son 19e but chez les Diables. L'attaquant n'était pas pour autant spécialement satisfait de son match. "Je ne suis pas vraiment content de ma prestation, nous n'avons pas gagné. C'est dur pour moi car je n'enchaîne pas les matches. Mais je veux continuer à être efficace et régulier quand on fait appel à moi." La doublure de Romelu Lukaku en équipe nationale a évoqué la présence des supporters, une première en 2020 au stade Roi Baudouin. "Cela fait du bien de jouer à domicile avec des fans, c'est toujours mieux que rien. C'est dommage de ne pas avoir gagné, c'est une grosse frustration. Je suis aussi frustré pour les jeunes joueurs, on aurait aimé l'emporter. C'est dommage mais j'espère qu'ils ont pris du plaisir. Maintenant, nous sommes déjà tournés vers les prochains matches", a ponctué l'ancien attaquant du Standard de Liège. (Belga)