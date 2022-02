Nouvelle recrue dans le staff de Roberto Martinez

La Fédération irlandaise de football (FAI) a annoncé vendredi qu'Anthony Barry, adjoint de Stephen Kenny à la tête de l'équipe nationale d'Irlande, allait rejoindre le staff technique de Roberto Martinez chez les Diables Rouges. L'Union belge n'a pas encore communiqué à ce propos.

"Je ne pouvais pas laisser passer l'opportunité de rejoindre la Belgique et ainsi prendre part à la phase finale de la prochaine Coupe du monde", a lancé le technicien anglais de 35 ans, qui a joué en League One à Yeovil Town entre 2005 et 2007. Barry fait aussi partie du staff technique de Chelsea depuis août 2020.

C'est un second apport en peu de temps pour le Catalan, à la tête des Diables depuis l'été 2016. Orphelin de Shaun Maloney, parti fin décembre en direction de l'Écosse pour entraîner Hibernian, Martinez a en effet accueilli Thomas Vermaelen en janvier. Le désormais ancien défenseur, 85 apparitions avec l'équipe nationale, a mis un terme à sa carrière de joueur et a directement embrassé une carrière de technicien.

Vermaelen et Barry rejoignent donc Martinez et Thierry Henry. Ce dernier, revenu à l'aube du dernier Euro, est sous contrat jusqu'à l'issue du Mondial 2022 au Qatar (21 novembre - 18 décembre).

Les Diables se retrouveront en mars pour leur premier rassemblement en 2022. La sélection aura une toute autre allure qu'à l'accoutumée car seuls les joueurs comptant moins de 50 apparitions seront appelés.

La Belgique défiera précisément l'Irlande le 26 mars prochain à Dublin (18h00) dans le cadre du centième anniversaire de la fédération irlandaise de football. Les Diables Rouges disputeront un deuxième match lors de cette fenêtre internationale mais l'adversaire n'est pas encore connu.