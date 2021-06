Roberto Martinez a assuré qu'Axel Witsel "sera impliqué" dans le match des Diables Rouges contre le Danemark, jeudi à Copenhague. Le médian de 32 ans, victime d'une rupture du tendon d'Achille en janvier, n'avait pas effectué le déplacement en Russie lors duquel la Belgique s'est imposée 3-0 à Saint-Pétersbourg dans son premier match du groupe B de l'Euro 2020.

Son retour en équipe nationale a des allures de petit miracle: Axel Witsel, blessé au tendon d'Achille gauche en janvier dernier, opéré et sans doute déjà sur le terrain jeudi face au Danemark.

Dans le centre de médecine sportive situé à Monceau-sur-Sambre (Charleroi) et visité par nos journalistes Julien Crête et Samuel Lerate ce mardi, la revalidation exceptionnelle du médian de 32 ans en impressionne plus d'un.

"C'est inspirant pour toute personne qui se blesse parce que voilà, quand on est blessé, on peut tous avoir des petits coups de mou donc je pense que c'est inspirant, ça peut nous aider à avancer", a d'ailleurs estimé Ricardo, footballeur amateur.

Et clairement, cette revalidation a été un travail à temps plein pour le joueur du Borussia Dortmund.

Une évolution en plusieurs phases, expliquée par Dominique Henin, préparateur physique au CHU Charleroi: "La première phase où on a vraiment du médical, vraiment un gros travail avec kiné et de l'entretien et un petit travail de préparation physique et puis par la suite, ça s'inverse un petit peu donc c'est un gros travail en préparation physique et en réathlétisation et toujours bien évidemment les soins au quotidien".

Pour en arriver là, Witsel a donc suivi un programme intensif à Anvers auprès de Lieven Maesschalck, le kiné des Diables: des séances plusieurs fois par jour et une équipe complète autour de lui. "Chacun a ses compétences que ça soit du niveau du physique, du médical mais également du psychologique, de l'alimentaire. Donc tout a son importance", a encore confié Dominique Henin.

Et comme pour chaque sportif dans cette situation, le mental est un incontournable. Des suivis psychologiques proposés: dans le cas de Witsel, le rendez-vous de l'Euro à jouer.

"C'est certain qu'une échéance comme l'Euro ne peut être que 'boostante' et c'est vrai que c'est un travail, c'est du quotidien. J'imagine qu'il a dû avoir un jour par semaine grand maximum de repos", a indiqué Frédéric Borlée, médecin du sport au CHU Charleroi.

Pour sa reprise, Axel Witsel pourrait ne jouer que quelques minutes. Un symbole fort en tout cas pour les Diables Rouges et leurs adversaires.