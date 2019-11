Diables Rouges - "Contre la Belgique, chaque erreur se paye cash", déplore Ran Ben Shimon

(Belga) Chypre n'aura résisté que quelques minutes contre la Belgique mardi au stade Roi Baudouin. Malgré une ouverture du score, les Chypriotes se sont inclinés 6-1 dans leur dernière rencontre du groupe I des qualifications pour l'Euro 2020.

"Le match a été assez particulier pour nous car nous avons encaissé trois buts dans une période où nous jouions pourtant bien", a déclaré le sélectionneur chypriote Ran Ben Shimon. "Nous avons bien commencé mais la Belgique est revenue dans le match à cause de nos erreurs. Et contre une telle équipe, cela se paye cash." Malgré sept changements dans son onze de base par rapport à samedi en Russie, la Belgique s'est avérée trop fort. "Qu'importe les titulaires, la Belgique ne dispose que de bons joueurs. C'est impressionnant de voir leur niveau. Nous ne pouvons qu'apprendre de ce genre de match." L'avenir de Ben Shimon à la tête de la sélection chypriote est encore incertain. "Malgré tout, je vois que l'équipe progresse et c'est ce dont nous avons besoin pour nous améliorer. J'ai aussi lancé trois nouveaux joueurs, qui constituent des nouvelles options pour le futur. La première chose à faire sera d'encaisser moins et de gommer toutes ces petites erreurs."