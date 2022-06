Diables Rouges - Dedryck Boyata, Amadou Onana et Romelu Lukaku n'iront pas non plus en Pologne

(Belga) Dedryck Boyata, Amadou Onana et Romelu Lukaku n'accompagneront pas non plus les Diables Rouges en Pologne lundi pour la 4e journée du groupe 4 de la Ligue A en Ligue des Nations, a fait savoir la fédération dimanche après-midi.

Roberto Martinez avait déjà indiqué samedi, après le match nul (1-1) entre la Belgique et le pays de Galles à Cardiff, que Kevin De Bruyne, Yannick Carrasco et Thomas Meunier n'iraient pas à Varsovie pour le quatrième et dernier match de ce rassemblement de juin. Le sélectionneur de l'équipe nationale avait annoncé vendredi que son intention était de faire participer les joueurs à trois des quatre matches au maximum. Kevin De Bruyne a été trois fois de suite titulaire, successivement contre les Pays-Bas, la Pologne et le Pays de Galles. Yannick Carrasco a, quant à lui, joué contre les Pays-Bas, et a débuté contre la Pologne et le pays de Galles, tandis que Thomas Meunier a joué deux matches en guise de retour après une blessure. De son côté, Boyata a disputé l'intégralité des rencontres face aux Pays-Bas et au pays de Galles. Amadou Onana a honoré sa première sélection chez les Diables en disputant la seconde mi-temps contre les 'Oranje' le 3 juin alors que Romelu Lukaku, sorti à la 26e minute de ce derby des plats plays en raison d'une blessure à la cheville, n'a plus joué depuis lors. (Belga)