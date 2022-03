Diables rouges - Deuxième session pour les jeunes Diables Rouges face au Burkina Faso

(Belga) Ce soir, à 20h45, les Diables Rouges accueillent le Burkina Faso au stade d'Anderlecht pour leur deuxième match amical en quatre jours. Après le nul 2-2 plutôt décevant de samedi en Irlande, ils ont besoin de gagner.

L'entraîneur Roberto Martinez qui n'a convoqué que des jouaurs ayant moins de 50 caps, a indiqué qu'il ne voulait pas faire trop de changements. Le gardien de but sera Matz Sels qui disputera, à 30 ans, son second match international. Il remplace Simon Mignolet, qui a quitté l'équipe pour passer du temps avec sa femme et son nouveau-né. En défense, Jason Denayer a besoin de minutes de jeu. Dedryck Boyata est incertain. Sebastiaan Bornauw pourrait le remplacer. Arthur Theate semble prêt à rester sur la gauche de la défense centrale. Les autres remplaçants possibles à l'arrière sont Wout Faes et Siebe Van Der Heyden. Au milieu de terrain, le capitaine Youri Tielemans est une certitude. Leander Dendoncker a joué un match décent à ses côtés en Irlande. Il semble logique que le duo soit reconduit. Orel Mangala, qui a plu à l'entraîneur samedi, ou Albert Sambi Lokonga sont d'autres options. Au poste d'ailier, Thorgan Hazard reste une certitude à gauche. À droite, Alexis Saelemaekers et Thomas Foket ont chacun joué une mi-temps à Dublin. Michy Batshuayi devrait à nouveau être l'homme de pointe. Christian Benteke, Divock Origi et Dante Vanzeir sont ses possibles remplaçants. En soutien de l'attaquant, Leandro Trossard pourrait débuter aux côtés de Hans Vanaken. Le joueur de Brighton n'a pas joué samedi. Le Burkina Faso a atteint les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations en janvier. Hervé Koffi (Charleroi), Abdoul Tapsoba (Standard), Issa Kaboré (Troyes, ex-Malines) et Hassane Bandé (Istra, ex-Malines) sont les noms les plus connus chez nous.