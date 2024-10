Diables Rouges: Domenico Tedesco doit poursuivre son travail

Partager:

Les supporters n’ont pas toujours raison… Les "Tedesco, démission !" scandés à la fin du match contre la France ont surpris beaucoup d’observateurs et paraissent vraiment disproportionnés. Les Diables étaient d’ailleurs les premiers surpris et ils n’ont pas hésité longtemps d’une part à marquer leur incompréhension envers ces cris, et d’autres part à réaffirmer leur soutien total envers leur coach. Contre les Bleus, la Belgique a, de fait, affiché un visage séduisant en première mi-temps, et volontaire en deuxième période. Bien sûr, tout ne fut pas parfait et si la France a engrangé un cinquième succès consécutif face à notre équipe nationale, elle le doit à son cynisme, mais aussi à une certaine forme de naïveté belge couplée à un manque flagrant de réalisme. À lire aussi Doku unanimement salué, Tedesco encore en rouge: le verdict du Jury RTL sports après la défaite des Diables Rouges

Les Diables ont, malgré tout, bousculé une équipe qui quelques mois plus tôt a atteint les demi-finales de l’Euro. Elle l’a fait avec ses moyens, et sans compter sur trois titulaires habituels que sont De Bruyne, Lukaku et Onana… Cela ne constitue pas une excuse, mais cela remet en perspective… Quelle équipe nationale pourrait se passer de ses meilleurs joueurs ? Bien sûr, tout ne fut pas parfait dans ce rassemblement. La première période en Italie a clairement affiché les carences de l’équipe et le plan de jeu s’est révélé un coup dans l’eau. Mais le tir a été rectifié au match suivant face à la France. Oublier le passé et reconstruire La vérité, c’est que nous sommes tous coincés dans une certaine forme de nostalgie: supporters, consultants, journalistes et parfois même certains joueurs comme Kevin de Bruyne… nous gardons tous en tête le parfum enivrant de la victoire qui était si banale il n’y a pas si longtemps lorsque la Belgique pouvait s’appuyer sur une fabuleuse génération spontanée.