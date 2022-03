Diables Rouges - Dries Mertens et Kat Kerkhofs accueillent un petit garçon

(Belga) Ket Kerkohfs, la femme du Diable Rouge Dries Mertens, a donné naissance à un petit garçon. L'attaquant du Napoli et son épouse l'ont annoncé au public samedi, sur Instagram, en publiant une photo prise peu après l'accouchement.

"Ciro Romeo Mertens", a écrit Dries Mertens pour accompagner la photo qui illustre le couple enlaçant le nouveau né. Le petit garçon est né à Naples, la ville qui a accueilli Dries Mertens en 2013 et en a fait son héros après qu'il est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club, devant des figures comme Marek Hamsik et la légende de la ville, Diego Maradona. Kat Kerkohfs a pu compter sur la présence de son mari à ses côtés puisque celui-ci n'avait pas été appelé par Roberto Martinez pour les matchs amicaux face à l'Irlande et au Burkina Faso. Le sélectionneur a en effet décidé de laisser tous les Diables comptant plus de 50 sélections au repos. Samedi soir, les Diables Rouges ont fait match nul (2-2), contre l'Irlande, après avoir mené au score à deux reprises. (Belga)