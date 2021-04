(c) belga

Dans les colonnes du journal néerlandophone Het Laatste Nieuws, l'ancien Diable Rouge Gilles De Bilde ne s'est pas montré très tendre envers Eden Hazard.

"Vous allez dans le plus grand club du monde, vous êtes la signature record de son histoire (transfert le plus cher, ndlr), vous êtes censé remplacer Cristiano Ronaldo, et vous arrivez en surpoids. C'est Eden Hazard", a critiqué l'ancien attaquant dans une chronique du journal flamand Het Laatste Nieuws.

L'ancien joueur, passé entre autre par Anderlecht, estime que le joueur du Real Madrid "a passé toute sa carrière à faire confiance à son talent, mais n'a jamais travaillé".

Actuellement en phase de revalidation suite à une blessure au psoas, Hazard pourrait faire partie du groupe lors des rencontres cruciales contre Liverpool en Ligue des champions et pour le Clasico face au Barça. Pour Gilles De Bilde, même si le capitaine de notre équipe nationale sort de ses blessures, il "n'est pas possible" que Hazard puisse rattraper le "déficit" qui le sépare des autres joueurs du Real car "il n'a jamais appris à avoir une base physique".

De Bilde explique que pour des joueurs qui évoluent plus bas dans le jeu il est plus facile de s'adapter à une douleur "car ils n'ont pas à être décisifs", mais les footballeurs créatifs, comme Hazard, "doivent se sentir à l'aise sur le terrain pour 'inventer' des choses sur le moment".

"Avec l'éthique de Romelu Lukaku, Eden serait aussi bon que Messi" déplore l'ancien joueur.