Diables Rouges: Eden Hazard présent à l'entraînement ce samedi?

Eden Hazard va peut-être s'entraîner avec le groupe des Diables Rouges pour la première fois ce samedi. Roberto Martinez était confiant hier/vendredi en conférence de presse à ce sujet.

Absent jeudi contre la Grèce (1-1), le joueur du Real Madrid devrait bel et bien être de la partie dimanche contre la Croatie. "Il ne devrait cependant pas débuter le match", a précisé le sélectionneur fédéral. "Eden se sent mieux de jour en jour et ce sera déjà bien si nous pouvons l'impliquer dans le match (on parle de 30 minutes de jeu, ndlr). Il aura le temps d'être prêt pour la Russie. Le plus important est qu'il soit prêt pour performer tout au long du tournoi. C'est le genre de joueur qui a besoin d'être au top physiquement mais aussi de pouvoir prendre du plaisir dans son jeu pour jouer un grand rôle. Nous aurons trois matches de groupe pour lui permettre de grandir dans le tournoi".