Diables Rouges: Elias Cobbaut titulaire contre la Russie et Chypre?

Les Diables Rouges entament mercredi soir la préparation de leurs deux dernières échéances de l'année 2019. Ce sont 29 joueurs que Roberto Martinez a souhaité réunir à Tubize lors d'un premier entraînement, ouvert au public, mais déjà sold-out.

Déjà qualifiée pour l'Euro 2020, la Belgique va s'atteler à terminer première de son groupe, devant la Russie qu'elle défie à Saint-Petersbourg samedi et face à Chypre mardi au stade Roi Baudouin.

Pour ces deux derniers rendez-vous, le sélectionneur espagnol des Diables Rouges a innové en faisant appel pour la première fois à Elias Cobbaut, 21 ans. Le défenseur d'Anderlecht, gaucher, a obtenu la préférence notamment sur Christian Kabasele et Björn Engels, qui évoluent en Premier League avec Watford et Aston Villa. Roberto Martinez doit composer par ailleurs avec les forfaits de Jan Vertonghen, le détenteur du record de sélections chez les Diables (118), blessé aux ischios et de Thomas Meunier (blessure musculaire). Le cas de Thomas Vermaelen reste pour l'heure incertain.

Cela veut-il dire que Cobbaut va être titulaire contre la Russie et Chypre? Rien n'est mois sûr tant Martinez aime sélectionner des joueurs pour d'abord les tester à l'entraînement et voir également comment ils se comportent dans un groupe. Pourtant, en termes de profil et au vu des 29 sélectionnés, on ne voit pas trop comment Martinez pourrait remplacer Vertonghen et Vermalen...

Eden et Kevin sont là

Le point positif reste la présence simultanée d'Eden Hazard et Kevin De Bruyne, pour la première fois depuis début juin. Au milieu du jeu encore, Leandro Trossard est de nouveau appelé alors que Adnan Januzaj, qui suscite du soucis chez Martinez, n'est pas là, vu son peu temps de jeu avec la Real Sociedad. C'est la première fois qu'il manque le rendez-vous des Diables depuis octobre de l'an dernier.

Roberto Martinez a une nouvelle fois appelé Maxime Lestienne. Le joueur du Standard a été convoqué en octobre pour la première fois depuis 2013, mais avait dû renoncer, blessé, avant le premier entraînement.

En cas de partage ou de succès samedi en Russie, la Belgique sera assurée de la première place de son groupe I. La suite face à Chypre doit permettre aussi aux Diables Rouges d'assurer un statut de tête de série pour le tirage au sort le 30 novembre à Bucarest. Seuls les six meilleurs des vainqueurs de groupes de qualification sont en effet assurés de ce statut. En cas d'égalité, le départage se fera au goal-average.